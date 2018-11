Domenica era la giornata del 'No alla violenza contro le donne'. E domenica un allenatore della Seconda Categoria veneta è stato espulso per frasi irriguardose rivolto all'arbitro... donna. Insulti di stampo sessista quelli rivolti a Sara Semenzin (foto del suo profilo Facebook), arbitro della sezione di Castelfranco Veneto, dall'allenatore del Real Stropari Iames Roggi, che al 37esimo del secondo tempo è stato allontanato dal campo "perché reagiva a una decisione arbitrale in modo quanto mai inconsulto, con espressioni finanche ingiuriose nei confronti della direttrice di gara", aggiungendo di "darsi ai fornelli e di cambiare lavoro". Ma non è finita qua.



Il giudice sportivo racconta anche che "Il subbuglio - continua infatti il giudice - è ripreso con inaudita veemenza e meschinità quando, entrata la direttrice di gara nel suo spogliatoio, i facinorosi protagonisti si sono sentiti liberi di esternare senza limiti la loro violenza verbale senza il rischio di essere identificati". Roggia è stato squalificato fino a fine stagione, 30 giugno 2019. Il giudice ha chiuso il suo comunicato parlando di "vergognosa espressione di inciviltà nel giorno dedicato dall’Onu contro la violenza sulle donne".