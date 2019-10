David Luiz, difensore dell'Arsenal, parla al The Telegraph del suo addio al Chelsea nell'ultimo giorno di mercato: "Ho deciso di lasciare i Blues prima che ci fosse un contatto concreto con l'Arsenal. La gente non lo sa ma ho deciso molto prima di lasciare il Chelsea. Successivamente ho avuto contatti con l'Arsenal e ho preso questa decisione anche se tutti sanno che non è stata semplice. Il rapporto con Lampard? Con lui ho sempre avuto conversazioni oneste. Da uomo a uomo, io e lui. Le sue idee sul calcio erano diverse dalle mie e abbiamo deciso di andare avanti. Abbiamo giocato insieme, abbiamo vinto insieme. Abbiamo vinto la Champions League, l'Europa League, tutto insieme. Abbiamo dialogato sempre in modo maturo".