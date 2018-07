David Luiz si toglie dal mercato. Il difensore brasiliano, 31 anni ex PSG e Benfica, ha dichiarato: "Sono tornato per rimanere. Quando ho deciso di tornare qui era per vincere la Premier e fare di nuovo qualcosa col Chelsea, per cui sono felicissimo qui".



"Sarri? Amo la sua filosofia di gioco. Giochiamo alti, con tanto possesso palla e tanta tecnica. Sta cercando di aiutarci ogni singolo giorno a imparare in fretta la sua filosofia di gioco. Ci vuole tempo ma dipende anche da noi: se ci impegniamo ogni giorno e facciamo quello che dobbiamo fare in ogni allenamento, impareremo in fretta".



"Le voci di mercato su Rugani e Caldara? Fa bene avere tanti giocatori forti che possono ambire a un posto da titolare, è una sfida positiva per tutti".