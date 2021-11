La notizia rilanciata dal Sole 24 Ore sulla possibilità che Dazn cancelli la visione in contemporanea dei suoi eventi, e quindi della Serie A, sta prendendo sempre più piede e, con il passare dei minuti emergono dettagli anche su quanto pubblicato sul sito web dell'emittente streaming.



La dicitura: ​“Con un’unica sottoscrizione, inoltre, Dazn praticamente si sdoppia: potrai guardare due contenuti – uguali o differenti – allo stesso momento e su due dispositivi diversi” è scomparsa. Rimane per ora nella sezione "abbonamento" la scritta ​"L’abbonamento dà diritto all’utilizzo del Servizio DAZN su un massimo di due (2) dispositivi contemporaneamente".



Di fatto sparisce la dicitura "uguali o differenti" che è ciò che permetterebbe a due persone di vedere un evento live come una partita di Serie A in contemporanea.