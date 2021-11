Ha cominciato male, ha continuato malino eDunque, all’inizio, non era - per usare un eufemismo - perfettamente “attrezzata” a trasmettere le partite di Serie. Ad un certo punto, magari prima d’un rigore o nel mezzo d’un’azione importante, l’immagine si bloccava e partiva la rotella, il ricaricamento o “buffering”, all’inglese (l’immediata traduzione in italiano non è bellissima: “tampone”).Potevano essere problemi derivanti da una rete domestica privata debole o da una casa troppo grande con grossi muri, ma quando molti utenti hanno verificato che, per esempio Netflix, si vedeva benissimo, s’è capito che la responsabilità di questo disservizio era di chi diffondeva i dati ovvero DAZN. Proteste, scuse (deboli), ripristino a singhiozzo e, infine, miglioramento della diffusione con conseguente comunicato trionfale della società: "Questo, in sintesi, il messaggio che si unisce retoricamente all’ odierna parola magica in cui c’imbattiamo quotidianamente: TRANSIZIONE.. Non raggiungono la cifra sperata e, allora, ne pensano un’altra., dicono, e quindi bisogna impedirle.Non più due in contemporanea, come da contratto, ma solo una. Si fa un po’ di mente locale e viene fuori che:e allora, se concedo la possibilità a mio cugino di vedere la partita a casa sua e non mia, utilizzo la facoltà (che ho pagato) di usarla, lo stesso dicasi se invece di mio cugino la partita la vede un mio amico: le fruizioni o gli utilizzi sono sempre e solo due;Se ho pagato il biglietto per una partita, non mi chiedono l’aumento tra il primo e il secondo tempo con la scusa che gli spettatori sono pochi (anche se le norme consentono a DAZN, previa adeguata comunicazione, di apportare delle modifiche e garantendo agli utenti il diritto di recesso).Morale: lo spettacolo non è mai stato un granché, DAZN non ha “transitato” alcunché, la pirateria c’entra poco o niente. Resta solo un po’ di furbizia, nemmeno tanto furba.