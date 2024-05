Dazn, ecco il nuovo listino prezzi per il 2024-25

In vista dei prossimi rinnovi, dopo le mail informative di inizio anno inviate ai clienti che avevano un abbonamento a rate in 12 mesi in scadenzadelle possibili alternative di scelta per coloro che hanno sottoscritto un abbonamento annuale. Ecco tutte le offerte:I prezzi sono quelli già comunicati a gennaio. Con l’abbonamento START puoi vedere tutto il basket italiano ed europeo, il volley con l’offerta che si è da poco arricchita con le migliori coppe internazionali femminili e maschili (Nations League, Mondiale per Club, Beach Volley e molto altro), il calcio femminile con la UEFA Women’s Champions League

Di fatto è l'offerta più conveniente.(poco meno di un euro al giorno, per un totale di 359 euro all’anno). Con questo abbonamento puoi vedere tutta la Serie A, la Liga di recente rinnovata fino al 2029, il meglio della Liga portoghese, tutto il basket italiano ed europeo, il Volley con le competizioni internazionale, l’offerta completa di Eurosport con i canali HD 1 e 2 arricchita da pochi giorni con 6 nuovi canali tematici che si attiveranno in vista delle Olimpiadi, l’NFL, il mondo degli sport da combattimento e molto altro.

E' il pacchetto “familiare” e che(circa 25 euro a testa per due persone, per un totale di 599 euro all’anno)Con questo abbonamento puoi vedere tutta la Serie A, la Liga di recente rinnovata fino al 2029, il meglio della Liga portoghese, tutto il basket italiano ed europeo, il Volley con le competizioni internazionale, l’offerta completa di Eurosport con i canali HD 1 e 2 arricchita da pochi giorni con 6 nuovi canali tematici che si attiveranno in vista delle Olimpiadi, l’NFL, il mondo degli sport da combattimento e molto altro.

Sono molteplici i benefici per gli utenti che si abbonano direttamente a DAZN. L’abbonamento diretto a DAZN permette infatti una completezza di sottoscrizione ai piani, alle migliori condizioni disponibili, per guardare il grande sport in live streaming con costi e funzionalità differenziati per una maggiore flessibilità di fruibilità: mensile, annuale dilazionato 12 mesi, annuale con pagamento in unica soluzione.Se si vuole solo il servizio DAZN (e non offerte in bundle come quelle proposte da Tim),Anche DAZN, come Netflix e Spotify, sta rivedendo le politiche di gestione degli utenti che decidono di abbonarsi attraverso Apple e Google. In generale, per il settore degli OTT, questa tipologia di segmento rappresenta un canale B2B2C con costi di gestione alti.

Su dazn.com da qualche mese sono stati implementati comeTutti i clienti possono tranquillamente creare un account da browser su dazn.com e poi scaricare e accedere dalle app sui loro smartphone e tablet.il servizio loyalty che offre numerosi vantaggi, benefit e iniziative relativi a prodotti o servizi di partner d’eccellenza: dall’intrattenimento con Serie TV e grandi Film, alla musica in streaming, fino a corsi di inglese o ancora allenamenti di fitness.