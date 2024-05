E' festa grande a Bologna per la qualificazione alla Champions League. La sconfitta della Roma contro l'Atalanta vale l'aritmetica certezza, la squadra allenata da Thiago Motta la prossima stagione giocherà l'Europa che conta., che ha caricato in macchina l’inviato di Dazn Alessio De Giuseppe e insieme hanno girato per la città. Tra videochiamate (con De Silvestri) e inno della Champions con il clacson, su invito del conduttore Marco Cattaneo, il numero 7 si è scatenato. Una gioia incontenibile e una dedica, a Sinisa Mihajlovic: "Se credi in te stesso e in quello che fai, alla fine tutto viene ripagato".