Si stanno registrando nuovi problemi con DAZN. Risultano infatti esserci disservizi in tutta Italia per il big match tra Inter e Napoli con tanti che non stanno riuscendo a vedere la partita così come quella in contemporanea tra Udinese ed Empoli



Non è la prima volta che si riscontrano questi problemi e in passato l'emittente aveva deciso di rimborsare tutti coloro che avevano avuto questi disservizi. Già tante polemiche sui social con migliaia di segnalazioni di utenti che loro malgrado non riescono a vedere la sfida tra Inter e Napoli.