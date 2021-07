Dazn presenta la nuova squadra, in vista della prossima stagione, con le 10 partite in esclusiva della Serie A per il prossimo triennio. Nella conferenza stampa, tenuta a Milano, presentata da Diletta Leotta e Marco Cattaneo, sono stati presentati i volti nuovi: c'è Giorgia Rossi, che arriva da Mediaset, ci sono Andrea Barzagli, Giampaolo Pazzini, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo e Massimo Ambrosini.