. Si tratta di un evento storico che potrebbe mettere in seria difficoltà l’offerta della piattaforma satellitare, offerta che è entrata a far parte delle nostre vite nel lontano 2003 e che adesso sembra essere ad un punto di non ritorno. Come siamo arrivati a questa situazione? Bisogna prima di tutto tenere in considerazione il fatto che. Essere connessi in rete ventiquattro ore su ventiquattro sembrava fantascienza agli albori di internet, mentre adesso è una pura formalità.Ma in tutto questo, uno sport come il calcio dove va inserito? È necessario fare un passo indietro alla nascita dei primi mezzi di comunicazione di massa. La televisione e ancor prima lahanno sempre puntato in maniera importante sulle trasmissioni delle partite all’interno dei palinsesti. Queste infatti, avevano il grande merito di riuscire a fidelizzare gli spettatori attorno ad una radio prima e ad uno schermo con immagini in seguito. Con la fine del monopolio RAI e l’avvento del duopolio conil calcio ha acquisito ancora più importanza, diventando una vera e propria killer application del settore. Un esempio formidabile di questa situazione è dato dal Mundialito del 1980, con la neonatache fu capace di aggiudicarsi i diritti per trasmettere le partite a scapito della Rai. Un’altra svolta da ricordare per quanto riguarda la trasmissione del calcio in televisione è sicuramente quella delle, con la nascita diall’inizio degli anni Novanta, che in seguito ad una fusione condiede vita proprio all’attuale. Sempre più partite venivano trasmesse in esclusiva da queste piattaforme, arrivando a coprire l’intera giornata in calendario in modo da soddisfare tutti i tifosi abbonati., puntando sul progetto di ammodernamento della banda larga sul territorio nazionale. L’inizio non è stato agevole, con diversi problemi di fruizione ma dopo due anni di rodaggio adesso Dazn è pronta al grande salto, ovvero trasmettere in esclusiva la maggior parte delle partite di Serie A.. Magari sarà proprio questo nuovo modo di seguire la propria squadra del cuore ad imprimere una forte accelerazione all’ammodernamento del Paese e a