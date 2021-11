Nuovi problemi all'orizzonte per Dazn. Secondo il quotidiano Milano Finanza, per via dei problemi tecnici di trasmissione, Tim sarebbe pronta a chiedere una revisione al ribasso del contratto da 350 milioni di euro a stagione come partner per i diritti tv del campionato di Serie A.



Sullo sfondo c'è poi l'irrisolta questione della doppia utenza. L'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo ha dichiarato in un'intervista a Il Sole 24 Ore: "La doppia utenza poteva essere eliminata in estate come altrove. 'La pirateria uccide il calcio' non è uno slogan, ma la triste constatazione di un suicidio collettivo perpetrato da certi tifosi che, pur dicendo di amare il calcio, stanno soffocando lo sport più bello del mondo... I nostri politici sono i primi a cercare l'esposizione mediatica che il calcio garantisce, ma poi hanno posizioni irrazionali nelle scelte strategiche che lo riguardano".