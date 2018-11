Roberto De Bellis, ex preparatore del Chievo di D'Anna parla a Tuttosport della forma fisica di Cristiano Ronaldo che, tra l'altro, ha incrociato proprio il Chievo nel primo match in assoluto in Serie A. “Sono rimasto impressionato dalla quantità e dalla qualità degli scatti nella prima partita della stagione contro il Chievo”, dichiara De Bellis. “Ha i numeri di un atleta di 25-26 anni, nel pieno della sua fisicità.”



ETA’ BIOLOGICA – “Di età biologica ed età cronologica di solito si parla per gli adolescenti, quando la discrepanza può spingere a sopravvalutare un talento che magari ha solo un’età biologica più alta rispetto ai coetanei, oppure per i giocatori che si avviano alla fine della carriera. In questi ultimi anni inizia a peggiorare il rapporto tra massa muscolare e massa grassa. Un peggioramento che incide sulla forza e sulla velocità. Il suo motore e la sua muscolatura rappresentano qualcosa di speciale, ha una cilindrata a parte, diversa dagli altri.”