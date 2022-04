Intervistato da Tmw, il ct dell'Azerbaigian, Gianni De Biasi, ha espresso la propria opinione in merito alla lotta scudetto che vede protagoniste Milan, Napoli e Inter.



"Sul piano del gioco la Juventus avrebbe dovuto vincere ma non l'ha fatto e con grande sforzo l'Inter si è portata a casa il risultato. La aiuterà, in questo momento della stagione. Credo che l'autostima ritrovata permetterà di riprendere il ritmo rallentato ultimamente... Parliamo di un campionato bellissimo, che si giocheranno tra le prime tre. Oltre all'Inter c'è il Napoli che gioca bene e il Milan che è ancora primo".