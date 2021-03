Ronald de Boer, campione d’Europa con l’Ajax nel 1995, parla a Teleradiostereo, dicendo la sua su Justin Kluivert, giocatore ancora di proprietà della Roma ora in prestito all’RB Lipsia: “Kluivert, forse, non era pronto per il passaggio alla Roma, ma sicuramente ora, nonostante sia ancora giovanissimo, deve dimostrare il suo valore. Faccio l'esempio di Tadic, che in Inghilterra era un tipo di giocatore, poi in Olanda è maturato ed è diventato uno dei trascinatori della sua squadra”.