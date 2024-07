De Bruyne si avvicina all'Al-Ittihad: perché il Manchester City lo cede

Getty Images

. Il fantasista belga del Manchester City, che nell'ultima stagione ha giocato solo nella seconda parte per via dell'infortunio rimediato nella finale di Champions League contro l'Inter nel 2023, è oggetto della corte serrata dell'e potrebbe decidere di accettare.- Queste le sue parole al portale belga HLN: "Alla mia età devo pensarci, sono tanti soldi... Per Michèle (sua moglie, ndr) un'avventura esotica va bene. Sono discussioni che facciamo sempre più spesso in famiglia. Ho ancora un anno di contratto, quindi devo pensare a cosa potrebbe succedere. Il mio figlio più grande ora ha otto anni e non conosce altro che l'Inghilterra. Mi chiede per quanto tempo giocherò nel City. Quando arriverà il momento dovremo affrontarlo in un certo modo. Alla mia età devi essere aperto a tutto. Parliamo di incredibili quantità di denaro in quella che potrebbe essere la fine della mia carriera.. Allora devi pensare a cosa potrebbe significare dopo".

Un europeo chiuso con la sconfitta agli ottavi di finale con la Francia dopo, per De Bruyne è arrivato il momento di prendere una decisione: il contratto con il Manchester City scade tra meno di un anno e gli Sky Blues si accontenterebbero diper lasciarlo partire, mentre la cifra astronomica di cui KDB parlava nell'intervista non è stata ancora resa nota. Le ragioni del trasferimento? L'età non più verde del centrocampista, le condizioni fisiche che non offrono grandi garanzie e l'apertura dello stesso giocatore al cambio di maglia. De Bruyne potrebbe trovare, nella sua nuova avventura saudita, Laurent Blanc come allenatore ecome nuovi compagni di squadra.