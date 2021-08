Paolo Di Canio esalta Romelu Lukaku, ex attaccante dell'Inter, oggi al Chelsea. Queste le sue parole a Sky Sport: "Il Chelsea lo metto un gradino avanti per i risultati che ha ottenuto. Con Lukaku aggiunge qualcosa in più. Quando il Chelsea rompeva le partite lo scorso anno le teneva in bilico, non le chiudeva. Con Lukaku quando si creano degli spazi, Werner è poco lucido sotto porta, e Romelu è fenomenale quando la partita si rompe fa una doppietta e la chiude. La squadra era già forte così, ma con Lukaku aggiunge qualcosa".