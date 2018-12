Paolo De Ceglie, ex terzino di Juventus e Parma, parla a gianlucadimarzio.com, ricordando la doppietta all'Inter con la maglia del club ducale: "I due gol all'Inter me li ricordo ancora, come tutti quei mesi. Li ho patiti meno di altri perché ero in prestito, ma mi ero arrabbiato molto perché quello era un gruppo di bravissimi ragazzi che ci hanno rimesso ingiustamente. È stato un vero peccato per il calcio e per il Parma, un club che merita ogni fortuna. Sono molto contento di quello che hanno fatto dopo il fallimento, meritano questo palcoscenico. Vincere tre campionati di fila è un’impresa non da poco".