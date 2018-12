Dalla diretta Facebook di Sky, Stefano De Grandis ha applaudito le recenti prestazioni di Stefano Sensi anche in ottica Milan: "Sensi sta facendo molto bene, anche in Nazionale ha mostrato ottime cose al debutto. E vi dirò di più: so che il Milan lo vuole prendere ma forse non ha i soldi per comprarlo già a gennaio", ha concluso riferendosi ai paletti dell'Uefa per investimenti troppo onerosi.