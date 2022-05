Come riportano i media inglesi, il Manchester United ha messo gli occhi su Frenkie de Jong, che potrebbe essere sacrificato dal Barcellona sull'altare del bilancio. In caso di cessione, i blaugrana andrebbero dritti su Ruben Neves del Wolverhampton, mentre se De Jong non dovesse lasciare la Spagna sarebbe lo United ad andare sul calciatore portoghese dei Wolves.