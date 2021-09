Luuk de Jong è arrivato al Barcellona, un po' a sorpresa, nell'ultimo giorno di mercato. L'attaccante olandese si presenta sul sito ufficiale dei blaugrana: “Ho sempre avuto un buon rapporto con Koeman, nella nazionale olandese, e abbiamo parlato un paio di volte di tattica e altre cose legate al calcio. Per me Koeman è un ottimo allenatore, ha fiducia in me e nelle mie qualità. E' speciale andare al Barça e lavorare di nuovo con lui. Mi ha detto che voleva un nuovo tipo di attaccante e conosce le mie qualità. Depay? Ho buoni rapporti con Memphis, lo conosco dai tempi del PSV e dalla nazionale, come Frenkie. Voglio giocare con loro. Conosco anche Marc-André Ter Stegen. Ho giocato con lui al Borussia Monchengladbach in Germania. Conosco tante persone qui quindi è più facile per me”.