Il trasferimento del talento belga alla corte di Gasperini, che sembrava saltato a metà settimana, è tornato a essere possibile.. Il problema, tutto economico, è tra gli agenti dell'ex Bruges e Congerton-D'Amico, che si occupano del mercato dei bergamaschi.troppo alte per l'Atalanta,che l'entourage di CDK vorrebbe superiore a quello attuale, ovvero 2,2 milioni di euro netti, in caso di riscatto da parte dei bergamaschi (la domanda è di circa 3 milioni di euro netti).Quella di oggi potrebbe essere una giornata importante per arrivare alla parola fine, in un senso o nell'altro.dopo 40 partite in rossonero, tra campionato e coppe (6 in Champions League), senza gol e con un solo assist., più dell'ipotesi estera, Psv e Lens su tutti, aspetta una chiamata dei suoi agenti per mettersi in moto per Bergamo (l'Atalanta aveva programmato le visite mediche per oggi, che ha posticipato).Monada e Furlani, aspettano, senza farsi prendere dalla fretta. Almeno per il momento. Con l'Atalanta c'è l'accordo su tutto:(cifra che permetterebbe ai rossoneri di non registrare una minusvalenza per il residuo a bilancio del belga, costato, nel 2022, 35 milioni di euro). In pochi giorni sarà tutto più chiaro,che non conta più su di lui.