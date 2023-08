A poco più di una settimana dall'inizio del campionatoè ancora nella rosa del Milan. Rientrato dal prestito al Lecce dove si è conquistato il posto da titolare chiudendo la prima stagione in Serie A con 6 gol e 2 assist, è stato uno dei giocatori sotto osservazione di Pioli durante il campionato: titolare contro il Real Madrid dopo una doppietta al Lumezzane, ha giocato anche contro Juve, Barcellona e Monza. L'allenatore sta valutando la sua posizione, non è escluso del tutto che possa rimanere in rosa almeno fino a gennaio.- Le richieste sul tavolo non mancano, il Milan apre solo a un eventuale prestito - secco per fargli trovare più spazio e dare continuità alla sua crescita dopo la buona stagione al Lecce.che salterà i primi mesi della stagione; i rossoblù stanno lavorando anche su alcune trattative e tra le varie idee c'è quella di Petagna del Monza, ma Colombo è il primo nome della lista.- Dall'altra parte c'è il Milan, che. Origi è stato reintegrato in rosa dopo la tournée in America ma rimane sul mercato in attesa di offerte ritenute convincenti, l'idea del Milan è quella di provare a prendere un altro attaccante solo in caso di cessione di Origi e Colombo. Al momento però per il classe 2002 non è ancora stata presa una decisione definitiva, il Milan riflette e valuta il percorso migliore per valorizzarlo.