De Ketelaere e il Natale da Scudetto: Maldini aveva visto bene, il belga è straordinario, il valore è raddoppiato

per 3-2 sull'Empoli, nella 17esima giornata di, un successo che. Dopo il match,: "Straordinario il secondo gol, fortemente voluto. Ha risolto la partita, era difficile e ci voleva una giocata sua". Contro l'Empoli, in un match scorbutico,l'iniziale vantaggio degli ospiti, e poi ha, la rete della preziosissima vittoria. Oltre ai goal, il classe 2001 ex Milan ha fornito unaper la sua partecipazione a tutte le fasi del gioco dalla capolista del campionato.

. Già protagonista nel 2023-24 di una buona stagione, De Ketelaere ora sembra aver, con un, i goal da centravanti (ricordate il colpo di testa contro il Milan?), le reti da raffinato trequartista (il secondo di oggi), gli assist, i cross. A riprova che, individuando le qualità che poi sarebbero sbocciate., ora forgiato da Gasperini,, ora più forte e più resistente, a completare un giocatore che, insieme ad Ademola Lookman, a Ederson e alla rosa lunga dell'Atalanta può permettere ora ai tifosi orobici di cantare "vinceremo il tricolore!".

, temendo che anche il mercato invernale possa riaprire tentazioni e situazioni delicate come quelle che l'Atalanta ha vissuto in estate proprio con Lookman, tentato dal Paris Saint Germain, e con Teun Koopmeimers, venduto a peso d'oro alla Juventus.. Già, ma(contratto in scadenza nel 2027) rispetto ai 35 milioni spesi dal Milan nel 2022 per strapparlo al Bruges e ai 3 (prestito) + 22 (riscatto) investito dall'Atalanta per acquistarlo dal Milan? Non è esagerato pensare che, dopo un anno e mezzo a Bergamo,