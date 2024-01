De Ketelaere trascina l'Atalanta e sfida il Milan: 'Stai attento'. Il riscatto è più vicino

Federico Albrizio

Due gol (e un assist) al Sassuolo per regalare all'Atalanta i quarti di finale di Coppa Italia, due gol per regalarsi una nuova sfida da ex al Milan. Charles De Ketelaere è stato il protagonista assoluto nella notte del Gewiss Stadium, confermando di essere in un momento estremamente positivo della sua stagione: il belga è arrivato a 6 gol e 5 assist in tutte le competizioni, ma soprattutto ha trovato la rete o il passaggio vincente in 4 delle ultime 5 partite giocate in tutte le competizioni (a secco solo nella sconfitta di Bologna, non è sceso in campo contro il Lecce). Un momento inaugurato proprio nel primo incontro da ex contro i rossoneri, il 3-2 con cui la Dea si è imposta a Bergamo nel quale CDK ha sì sbagliato un gol clamoroso, ma ha poi trovato il modo di incidere con l'assist a Lookman per il momentaneo 2-1.



RISCATTO PIU' VICINO - Ora di nuovo il Milan, questa volta a San Siro dove metterà piede per la prima volta da avversario e con un volto decisamente diverso da quello con cui l'aveva salutato. Un volto sorridente, ma anche deciso nel volersi prendere un'altra personale rivincita per le fatiche dello scorso anno: "E’ sempre speciale, ma guardiamo avanti. Contro questo De Ketelaere il Milan deve stare attento? Contro questa Atalanta il Milan deve stare attento", ha detto De Ketelaere dopo la vittoria con il Sassuolo. Non c'è paura, ma voglia di rifarsi e di garantirsi un futuro. Perché in ballo c'è non c'è solo il riscatto metaforico, ma anche quello che l'Atalanta deve decidere se esercitare al termine della stagione per acquistare a titolo definitivo il suo cartellino dal Milan: 3 milioni di euro la cifra già versata per il prestito, per il riscatto ne servono altri 23 + 4 legati a eventuali bonus in un'operazione che, potenzialmente, può arrivare a toccare i 30 milioni di euro (6,5 in meno di quanto era costato ai rossoneri prelevare il classe 2001 dal Bruges nel 2022). Il club bergamasco è sempre più convinto della bontà dell'affare fatto la scorsa estate e le possibilità di permanenza per De Ketelaere crescono con il passare delle settimane. L'incrocio con la sua ex squadra, nel suo ex stadio, può dare un'altra spinta decisiva in questa direzione.