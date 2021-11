Il rigore sbagliato al 90' da Jorginho nella partita pareggiata 1-1 dall'Italia con la Svizzera è per forza di cose l'argomento del giorno. Un errore, il terzo consecutivo per il centrocampista con la Nazionale, che rischia di essere decisivo per la corsa dell'Italia al Mondiale. Lunedì la gara chiave in ottica qualificazione contro l'Irlanda del Nord. Ma intanto si continua a parlare di quel rigore, tirato da Jorginho nonostante ne avesse sbagliato un altro nella gara d'andata in Svizzera.



Lo stesso Aurelio De Laurentiis ha criticato la scelta di far calciare l'italo-brasiliano. Uscendo dall'Olimpico, dove ha assistito alla partita, il presidente del Napoli è sbottato: "Se sono contento per il goal di Di Lorenzo stasera (ieri, ndr)? Non è il primo goal che segna. Mi dispiace che facciano sempre battere i rigori a chi rigorista non è", le sue parole riportate dal Corriere dello Sport.



De Laurentiis conosce bene Jorginho. Con il suo Napoli è cresciuto, con Sarri è diventato il giocatore che è adesso. Ma per De Laurentiis la scelta migliore per il rigore poteva essere Lorenzo Insigne, qualora non fosse stato appena sostituito dal c.t. Mancini: "​Se Insigne fosse rimasto in campo doveva tirarlo lui? Forse sarebbe stato meglio…".