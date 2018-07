Ancora De Laurentiis. Il presidente del Napoli è intervenuto come di consueto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli commentando gli striscioni apparsi in città contro di lui. Poi tanto mercato: da Ochoa a Sabaly e Zielinski.



SULLA CONTESTAZIONE - "Ormai non mi sorprendo, è falso. Curva A e Curva B fanno il loro mestiere, lo stanno facendo da anni e non sono allineati sulla nostra visione di un calcio universale e imprenditoriale. La libertà di espressione va garantita, continuassero a contestare, viva la Curva A e la Curva B".



SU OCHOA E SABALY - "Possono arrivare entrambi, è vero. Abbiamo questo problema degli extracomunitari. Se dobbiamo difendere la porta con un estremo difensore di livello come Ochoa, dobbiamo mollare Arias e andare su Sabaly, che ha il vantaggio di poter giocare sia a destra che a sinistra".



BAYERN SU ZIELISNKI? - "L'amico Rummenigge non mi ha chiamato, ma è vero che direi un secco 'no'".



SUI CALENDARI - "Non mi sono piaciuti, è vero. Bisognava tenere conto delle prime quattro squadre del campionato. Roma, Juve, Inter e Napoli non dovevano affrontarsi tra di loro nel turno successivo o prima della Champions League, mi sembra un fatto normalissimo. Invece la Lega non ha tenuto conto di ciò, secondo me ha fatto il suo tempo. Le mogli dei calciatori sono così belle, delle attrici, bisognerebbe organizzare anche un'estrazione con loro, a sorpresa, visto che la Lega non sa armonizzare e organizzare. Io voglio essere anche in difficoltà, però con sorpresa. Sky ha sempre saputo trovare cornici sensazionali, lo faccia e organizziamo uno spettacolo che non duri più di 20-30 minuti. Lo spettacolo di ieri sera era di una noia mortale. Il pubblico voleva sapere solo quando doveva giocare e con chi giocare, il resto era fuffa".



SOSTITUIRE MICCICHE'? - "Già è tanto aver trovato uno come Miccichè. Ha trovato il disastro, una palude piena di malaria. C'è il rischio del contagio. In poco tempo ha fatto altri graduation, passi in avanti. Lui ha capito perfettamente quali sono le problematiche. E' vero che un amministratore delegato potrebbe aiutarlo, lui deve consolidarsi in una Lega che si è ormai destrutturata".



SUL COMPLEANNO DI HAMSIK - "Non so cosa posso dirti e augurarti, Marek. Sei stato fortunato. Sei venuto in un altro Paese, te ne sei innamorato e hai ricevuto amore. Sei stato invitato più volte a seguire Allegri al Milan e alla Juve, ma sei stato fedele alla maglia azzurra e questo non lo dimentichiamo. Auguri! Gli era arrivata una offerta da 12 milioni l'anno ed è giusto che l'abbia presa in considerazione, ma il golfo è il golfo! Lui invece che affacciarsi sul golfo e su Marechiaro, si è messo a Castel Volturno. Pensate quanto è umile!".