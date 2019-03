L'accordo tra Italia e Cina riguarda anche il calcio. Ieri nella sede della Figc a Roma è stato firmato un memorandum d'intesa su 22 punti con il dg di China Media Group, Shen Haixiong. Presenti Gravina, Micciché, De Siervo, Bogarelli, Lotito e De Laurentiis. Questi ultimi due hanno detto scherzando ma non troppo: "Il prossimo Napoli-Lazio lo giochiamo a Pechino", si legge su La Repubblica.



In tal senso però, dopo il presidente federale, frena anche il numero 1 della Lega Serie A, Miccichè: "Siamo lontani dal fare ragionamenti seri per portare il campionato in Cina, magari la Coppa Italia o la Supercoppa".

I diritti tv della Serie A la Cina li ha già acquisiti e li trasmette tramite il gruppo Suning: i proprietari dell'Inter: a loro, ospitare a Nanchino una partita dei nerazzurri non dispiacerebbe nemmeno un po’.