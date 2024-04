Forza Juve……..Stabia! Complimenti per la promozione!! — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) April 8, 2024

Vi sareste mai aspettato unche dice forza? E invece è successo, con il patron delche si è esposto così attraverso il proprio profilo twitter."Forza Juve... Stabia, complimenti per la promozione". Nessun riferimento alla Juve bianconera quindi, ma un tweet ironico per celebrare il ritorno in Serie B della formazione campana.