Spalletti, che Italia siamo?

Il disclaimer iniziale è necessario: non vuole essere un articolo polemico. Tantomeno un processo. Quello di Lucianoper altro è une il cui primo obiettivo ètra due anni; una competizione che negli Stati Uniti, semmai ci qualificheremo, non giocheremo da 12 anni – e in cui non disputiamo una partita nella fase a scontro diretto addirittura dalla finale di. Sì, quella di Marco Materazzi, della parata di Buffon ai supplementari, della testata di Zidane, del magico Fabio Grosso ultimo rigorista. Quella dei Campioni del Mondo.Dunque figuriamoci se ci mettiamo a fare un processo a Spalletti ancor prima di iniziare, casomai il titolo vi avesse tratto in inganno. No, nessuna polemica. Più che altro una constatazione, una domanda – legittima – che gira anche tra i colleghi:Che Italia siamo, a oggi, a poche ore ormai dall’, è in veritàIl 2024 degli Azzurri è stato in realtà un avvicinamento piuttosto strano all’appuntamento clou dell’estate, con il commissario tecnico che a seguito della, ha incominciato a mettere mano, sul serio, nelle viscere della squadra. Ha sperimentato. Ha provato a plasmare la ‘sua’ Italia, dopo quelsu cui anche in virtù dell’eredità lasciata dala Nazionale aveva giocato l’intero girone di qualificazione a Germania 2024.

Le amichevoli di marzo negli Stati Uniti ad esempio, contro le sudamericane Venezuela ed Ecuador, avevano raccontato di un’Italia che sulla scia dell’impronta evidente lasciata nel nostro Paese da Gian Pieroe dal suoavevano convinto anche Spalletti ad abbandonare il suo tipico credo per abbracciare la filosofia che in fondo ha portato due club italiani a vincere, seppur con interpretazioni diverse:Scelta evidentemente figlia di due fattori. Il primo il rodatissimosu cui poter fare certo affidamento, se non altro in termini di meccanismi di squadra su cui l'Italia si sarebbe potuta teoricamente appoggiare con; il secondo per via dellea disposizione di Luciano Spalletti. Al di là degli interisti già citati, daarrivando fino al granatao terminando con, la scelta di Spalletti – uomo intelligente – parte probabilmente da qui. Anche perché, oltre a questi, la difesa a tre rappresentava di nuovo la soluzione migliore anche per l’integrazione proprio di una figura come– altro protagonista assoluto della stagione nerazzurra – e di un attacco che privo di talento puro ormai dall’Europeo di Cassano e Balotelli in Polonia (anno 2012), dovrà fare delÈ così che si è arrivati alche con sé però porta tante. La prima è che l’Italia ha giocato pochissimo applicando questa interpretazione. Le due partite 'americane' appena citate e l’ultima amichevole disputata con laa Empoli. Tre uscite, intervallate dal passaggio iper-sperimentale del 4-2-3-1 visto con lail 4 giugno al Dall’Ara. Ed è proprio quella partita, giocata contro l’avversario teoricamente più insidioso degli Azzurri in tutto il 2024, che ha fatto sorgere i dubbi.in ciò che doveva essere teoricamente il match più indicativo e con gli avversari più competitivi prima di Dortmund contro l’Albania? E’ stato un semplice ‘giro di campo’ per alcuni, o effettivamenteDubbi per carità che potrebbero essere anche legittimi a fronte della pura cronaca dei fatti che da un paio di mesi a questa parte si sta abbattendo su Coverciano. Spalletti infatti ha prima perso ‘gli inglesi’; poi gli è saltato il ‘blocco difensivo Inter’ con- e a tutt’oggi a proposito di interisti ha anche l’incognita. A questi si aggiunga lo sfortunatissimo infortunio dinell’inutile recupero di campionato – altra pedina importante e duttile in ottica di una linea difensiva a tre interpreti – e si arriva così alla formazione con cui gli Azzurri si sono presentati nell’ultima uscita ufficiale:Saremo questi ma conal posto di Calafiori eal posto di Fagioli quando il sardo tornerà a disposizione?Oppure sarà controrivoluzione e vedremo un ulteriore adattamento di quanto successo a Bologna, quando contro la Turchia siamo scesi in campo così -Chi lo sa. Quel che è evidente però a questo punto è che. E attenzione: perché questo è un gioco pericoloso con cui cimentarsi! Sì perché. Manca ilin regia. Manca illà davanti. Sulla voce ‘’ nemmeno ci addentriamo. E più in generale a parecchi interpreti manca anche un po’ didi spessore. Poi, da questo punto di vista, la storia recente ci viene anche in aiuto. Le ultime due migliori competizioni degli Azzurri –(giocato nel ’21) – ci hanno raccontato diforse ancor più evidenti dell’Italia attuale, ma che conavevano sopperito a ogni possibile difficoltà. L’Italia dei ‘’ die del suo granitico 3-5-2 si presentò con questa formazione, dal centrocampo in su, per sfidare i Campioni del Mondo della Germania ai quarti di finale dell’europeo francese: (. Arrivarono a un tiro dal dischetto dal far fuori i tedeschi, interpretando un calcio che telecomandato dal ct in panchina aveva visto gli Azzurri esprimersi conconcetto quasi utopistico per una selezione che insieme gioca 10 volte all'anno. Quell’Italia povera di fenomeni ma di enorme cuore invece si rivelò

E in egual modo, ancora meglio poi se la valutazione è il risultato finale, l’Italia ha fatto tre anni fa, sfruttando ile degli scatenati, praticamente sempre decisivi dalla fase a scontro diretto. Anche in quel caso c’era unsul come stare in campo. Il resto lo fece ‘il gruppo’. E chi ha guardato lo speciale messo in onda dalla Rai con il dietro le quinte di quella spedizione sa di cosa stiamo parlando.Insomma, nascono sostanzialmente da qui gli interrogativi, così come la dietrologia su spedizioni del passato che, per gli Azzurri, ogni qualvolta ci fosse di mezzo un ‘’, un ‘’ o più semplicemente, beh non hanno detto un granché bene. Ecco perché questodella viglia un po’ dice la mette. L’importante però, alla fine, è che sotto controllo in questo Paese da 30 milioni di commissari tecniciLa sua storia, ancor di più quella recente, dice che dobbiamo. L’appuntamento è sabato, ore 21:00, a Dortmund.