Inter, rinnovo Inzaghi: nel pomeriggio l’incontro con Tinti, l'aggiornamento

L’argomento sul tavolo è il rinnovo di contratto di Simone Inzaghi, tecnico che quest’anno ha condotto l’Inter alla seconda stella e che ha contribuito alla valorizzazione di una rosa che ad oggi è tra le più apprezzate in Europa in quanto a gioco e organizzazione.. O almeno così le parti si sono lasciate l’ultima volta, con la promessa, da parte di Marotta, a soddisfare le richieste del tecnico nerazzurro. Un rapido confronto con i vertici di Oaktree e poi il via a procedere.

In viale delle Liberazione è tutto pronto per la fumata bianca, la questione va sistemata in fretta eche si confronterà con la dirigenza per comprendere le operazioni di mercato finora condotte. Passo dopo passo, l’Inter, sta confermando la solida struttura che le ha consentito di crescere progressivamente: ieri l’annuncio del rinnovo di Barella, a breve quello con Inzaghi, poi sarà anche la volta di Lautaro, ma dopo la Coppa America.