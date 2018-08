E' un Aurelio De Laurentiis su di giri quello che ha accolto il successo sulla Lazio nella prima di campionato, dopo i tanti dubbi sollevati dalle prestazioni fornite negli ultimi match di precampionato. In particolare, il patron del Napoli ha parole di elogio per il nuovo allenatore Carlo Ancelotti, l'uomo chiamato a raccogliere la pesante eredità di Maurizio Sarri: "Siamo fortissimi, Ancelotti è in grado di valorizzare la nostra rosa. Contro i biancocelesti il mister è riuscito a far rendere al meglio i giocatori che ha a disposizione, è stato un ottimo inizio e non mi resta che fare i complimenti a lui e ai ragazzi per il successo. Rinforzi a gennaio? Valuteremo solo se essi serviranno davvero", le parole riferite ad alcuni tifosi dall'isola di Filicudi (Sicilia), dove si trova in vacanza, e riportate da Il Mattino.