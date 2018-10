Intercettato da TV Luna, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha detto la sua sull'inchiesta di Report sulle infiltrazioni della 'ndrangheta nella curva della Juventus: "L'argomento dell'inchiesta di Report è così importante che bisognerebbe fare una trasmissione coinvolgendo tutti gli attori del calcio, politici inclusi. Il problema non si risolve con misure forti, serve tempo: in Inghilterra ci sono riusciti, ma il fenomeno aveva altri riscontri sociali. Gli hoolingans non c'entrano niente con certe frange del tifo italiano, cerchiamo di metterci delle pezze, ma il giocattolo è già rotto".