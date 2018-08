Dopo l'acquisizione del Bari, Aurelio De Laurentiis parla in conferenza stampa e parla, anche, del progetto seconde squadre: ​" ​Personalmente sono contrario alle seconde squadre, servono solo alle Juventus per piazzare i propri giocatori. Fare una formazione Under 23 sarebbe meglio per me, così potrei far giocare i vari Rog e Diawara. Aboliamo la Primavera, tra l'altro il Napoli stava per retrocedere se non fosse stato per Ounas. Se ho troppi calciatori li posso spostare in Under 23 così non si svalutano poi in questa Lega manca un Ad, e non si possono più supportare 20 squadre in Serie A.