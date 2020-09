La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno - c'è da scommetterci - sia ieri sera, all'internoA, che a, ma più genericamente in tutta Italia, questa mattina quando il Napoli Calcio ha reso ufficiale la notizia che. Il numero uno del club campano ieri era presente inseme agli altri 20 presidenti o dirigenti delle squadre di Serie A per l'Assemblea di Lega in cui è stato stabilito l'iter per la distribuzione dei diritti tv e proprio ciò che è accaduto all'internochi e come potrebbe essere stato contagiato.De Laurentiissi era messo in moto ieri mattina da Capri con direzione Milano, ma già. Il video del suo arrivo lo mostra non in perfette condizioni.Poco dopo il suo ingresso nell'hotel, hanno raccontato alcuni presenti al Corriere della Sera,della sera precedente. Il patron della FilmAuro, infatti, aveva sì fatto il tampone, ma seguendo un iter già prestabilito e non per i primi sintomi della malattia. Anche lo scorso sabato, ad esempio, il tampone effettuato nel ritiro della squadra a Castel di Sangro aveva dato esito negativo.Una volta iniziata l'assembleacon De Laurentiis seduto in prima fila accanto ma distanziato, dall'ad della Roma Fienga. Ciò che preoccupa maggiormente gli altri presenti,, sono stati però i momenti di convivialità. Secondo Panorama, nei momenti del pranzo e delle pause caffè, infatti, potrebbero esserci stati contatti più ristretti e in cui De Laurentiis, così come Preziosi, Cairo e Fenucci, non indossava la mascherina.che oltre ai presidenti presenti in Lega ha infatti incontrato, fermandosi a parlare, anche molti dei giornalisti che stazionavano all'esterno dell'hotel. Rispetto all'intervista concessa dal presidente di Lega Dal Pino, ad esempio,Chi sicuramente è stato a contatto diretto è: "Il presidente Oreste Vigorito, nella mattinata di ieri, ha partecipato a Milano all’Assemblea di Lega A, al termine della quale è stato invitato dal presidente De Laurentiis a tornare a Napoli con il suo aereo privato. Accettato l’invito, hanno fatto rientro a Capodichino. Solo stamattina alle 6,50 il presidente Vigorito ha ricevuto la comunicazione dalla Lega Calcio della positività al Covid-19 di De Laurentiis. Ha subito provveduto ad informare il suo medico e a mettersi in quarantena cautelativa, in isolamento, nella sua abitazione. Effettuerà domani il tampone e resterà in attesa dell’esito secondo i termini di legge".' - Intervistato dall'Ansa il presidente del Coni,ha poi espresso tutti i suoi dubbi sulla gestione dell'evento: "Aurelio è un amico di famiglia, gli sono vicino e lo abbraccio. Giuro che non so niente, solo quello che ho letto ma c'è qualcosa che non mi quadra. Se è tutto quello che ho visto,che è in isolamento fiduciario in attesa dei tamponi a cui, prontamente, tutta la squadra e lo staff sono stati sottoposti., terminato da una settimana, ma senza una certezza la squadra si è isolata anche se non ha ancora annullato tutti gli impegni già in programma come le amichevoli con ilin programma domani e con lo Sporting Lisbona. Un segnale che lascia ben sperare, almeno per il club, che non ci siano problematiche più gravi.