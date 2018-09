Aurelio De Laurentiis non si accontenta. E dopo il Napoli e il Bari, ora punta all'Hajduk Spalato. A margine dell'assemblea Eca che si è svolta nei giorni scorsi, DeLa si è concesso a un'intervista con i giornalisti croati, in cui ha dichiarato: "Datemi la possibilità e compro l'Hajduk. Io sono sempre in contatto con Reja, costantemente, lo chiamo da anni ormai, da quando sono tornato in Serie A, gli chiedo di venire a Napoli per aiutarmi e lui rifiuta. Ecco perché sono stato sorpreso dal fatto che mi ha detto che volentieri sarebbe venuto all'Hajduk. Se Reja viene ad allenare a Spalato? Dovreste chiederlo al presidente dell'Hajduk. Non capisco perché questo club sia così in basso. Se prendo seriamente in considerazione l'idea? Datemi un'opportunità, mica scherzo. Sono pronto a parlarne, ma non con i tifosi, con qualcuno della dirigenza".



SUL BARI - "Recentemente ho comprato il Bari, il sindaco Antonio Decaro ha accettato la mia offerta. Tuttavia, ciò non significa che non mi interessi l'Hadjuk, dovrebbe essere tutto analizzato. Reja mi ha detto che il club è nelle mani dei fan, questi non vogliono a tutti i costi che l'Hadjuk diventi di proprietà privata. Qui non potrei permettere che un club di grande storia e tradizione possa finire come il Bari in quarta divisione. L'Hajduk è in difficoltà, la gente si lamenta perché ho comprato un'altra squadra come il Bari. Ma per me non è un giocattolo, è un progetto che mi costa. Io investo conoscenze, denaro e tanta passione per il calcio".