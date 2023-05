Nuove dichiarazioni da parte del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che ai microfoni di Bruno Vespa su Rai Uno è tornato a parlare della conquista dello scudetto e del futuro di diversi protagonisti fra i neo-campioni d'Italia. "Il sud è una parte importantissima per un'Italia disunita. L'Italia è stata unificata poco fa, 150 anni non sono molti, prima eravamo l'Italia dei comuni e siamo rimasti tali. Se unificassimo il nord ed il sud saremmo i primi del mondo", ha detto il numero uno del club azzurro.



De Laurentiis è poi tornato a parlare della permanenza sulla panchina di Luciano Spalletti: "Ho esercitato un'opzione (col contratto rinnovato automaticamente fino al 2024, ndr) che avevo, ora la parola è al rispetto di ciò che è contrattualmente stabilito. Spalletti è un mito che inseguivo da almeno 10 anni. Finalmente l'ho portato a Napoli, ci ha riportato in Europa e ora vorrei fosse aperto un ciclo. Lui ha dichiarato di essersi innamorato di Napoli, è il primo scudetto dopo aver vinto in Russia. Oramai è un eroe, è entrato nella storia, è bene che lui ne goda".



Infine il presidente del Napoli ha replicato con una battuta secca alla domanda sulla possibile partenza di Victor Osimhen, autore del gol scudetto e capocannoniere della Serie A con 22 reti: "No, giammai". Il calciatore nigeriano, finito nel mirino di Bayern Monaco, Paris Saint-Germain e di diverse big inglesi, è legato agli azzurri fino a giugno 2025.