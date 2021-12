Il presidente del Napoliha preso la parola in occasione di un evento in città, tornando parzialmente sulche è valso la qualificazione ai play-off di Europa League: "È stata una partita difficile, le squadre inglesi giocano un calcio diverso. Avevamo qualche problema di formazione, ma siamo riusciti arretrando Zielinski a fare di necessità virtù.".Poi il patron del club azzurro è intervenuto su alcuni temi legati ad aspetti più commerciali: "fino ad oggi. Dovrebbe vedere la luce tra circa un anno e mezzo".De Laurentiis ha svelato poi un’iniziativa legata a Diego Armando Maradona: "Abbiamo diverse date da incastrare per capire quando farla svolgere".Il presidente del Napoli ha infine rilasciato alcune battute sulle ambizioni della squadra e sul suo allenatore: "Se tu a un certo punto aprissi gli occhi davanti alla cruda realtà soccomberesti. Non bisogna mai e poi mai smettere di sognare.Alla fine uno si rende conto che quello che avevi comprato e che credevi farlocco in realtà era gagliardo e non avevi investito male il denaro. Spallettinella mia carriera da presidente".