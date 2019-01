Corteggiatissimo da Juventus, Barcellona e Paris Saint Germain, il difensore centrale dell'Ajax, Matthijs de Ligt, ha parlato a NOS del suo futuro confermando che non lascerà l'Olanda in questa sessione di calciomercato.



"NON MI MUOVO" - "Un mio trasferimento? Non accadrà in questa sessione di mercato. I tifosi dell'Ajax non devono preoccuparsi di questo. Noi tutti vogliamo vincere dei titoli e abbiamo bisogno che tutti i giocatori restino qui".