Senza andare troppo indietro nel tempo ai fasti della vera, da quando Leonardo Bonucci è tornato alla base, solo in tre occasioni la Juve aveva giocato senza nessuno dei componenti di quella mitica retroguardia che ha riscritto la storia recente del calcio italiano.. Maanche per forza e non solo per scelta. Pur essendo insieme a Torino dall'estate del 2019, solo per 14 minuti più recupero avevano giocato contemporaneamente in una partita ufficiale. Quindi quella col Cagliari era una prima assoluta. Che hanno affrontato nel migliore dei modi., mica poco considerando un avvio di stagione all'insegna di una difesa fin troppo ballerina. E per quanto l'inattività si sia fatta sentire,, con fisico e pulizia di intervento: solo la prima, dopo tre mesi ai box, ma una prima impeccabile., roccioso nel primo tempo e provvidenziale in occasione del 2-0 con la sua torre, dominante nella ripresa ben oltre un altro colpo di testa con cui ha colpito la traversa: il turco si è caricato la responsabilità di tutta la difesa, stringendo pure i denti quando sembrava costretto al cambio, nella speranza che ovviamente non sia nulla di che. Con loro Danilo, sempre continuo e prezioso per esperienza e senso della posizione.