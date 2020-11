Così Andreafa il punto sulla Juve alla vigilia del match con il Cagliari, nell'intervista rilasciata ai microfoni di Juventus Tv.- “Non so se sia merito nostro, sicuramente sono tutti giocatori forti. In molti avevano trovato poco spazio nell'ultimo periodo, giocare in Nazionale gli ha fatto molto bene per prendere fiducia e son contento che siano tornati con grande voglia e siano pronti per giocare”- “Gara fondamentale per noi, ci serve per il percorso di crescita. Deve ricominciare il campionato, iIl Cagliari è un'ottima squadra, Di Francesco ha portato entusiasmo, sviluppano un bel gioco, sarà una partita importante e difficile, non dovremo guardare l'avversario ma solo a noi stessi”., che non tralasci nemmeno il minimo dettaglio come ha sempre fatto in questi anni”.ma abbiamo aspettato il responso del medico ortopedico, ora è tutto a posto ed è pronto per giocare.- “A Roma abbiamo fatto una buona partita, peccato non averla chiusa., non bisogna adagiarsi dopo un gol segnato ma bisogna attaccare per chiudere le partite. Questa deve essere la nostra mentalità”ho avuto la possibilità di lavorare con giocatori disponibili al dialogo e al cambiamento tecnico-tattico. Poi qualcosa cambierà sempre, ma prima diamo un'impronta energica e dritta, poi capire come cambiare”adesso ha ritrovato fiducia e continuità che poi è quello che gli era mancato negli ultimi anni. Sappiamo il suo valore, ce lo coccoliamo e teniamo stretto”