Luca Beatrice, nell'edizione odierna di Tuttosport, si domanda delle condizioni di De Ligt: "​Biondo, aitante, fisico imperiale nonostante qualche infortunio, temibile in zona gol, De Ligt ha qualità che non si discutono, soprattutto la visione di gioco, la scelta di tempo, la leadership. Eppure, periodicamente e con una certa frequenza regolare, l’olandese si distrae, si impappina, commette leggerezze ed errori marchiani con una predilezione per il fallo di mano in area di rigore".