Nella sua seconda stagione napoletana,. La squadra in quel periodo subì qualche gol di troppo e per questa ragione, durante una conferenza stampa, fu chiesto al tecnico se l’aumento dei gol incassati fosse da mettere in relazione con l’assenza dell’ex madridista. La risposta fu alla...Sarri:Ora la Juve sta per prendere MatthijsPer. Sempre per il calcio del figlinese,Dividendo de Ligt, prevale nettamente la prima. Come difensore-marcatore,L’olandese deve acquistare padronanza e sicurezza in area di rigore. Con palla agli avversari, de Ligt non è per adesso il massimo della garanzia.Vede il campo, intuisce i movimenti dei compagni, ha il piede giusto per i lanci, ha il tempo degli inserimenti centrali.. Andando alla Juve, se Pjanic venisse oscurato dalla marcatura della squadra avversaria, la regìa passerebbe a de Ligt e la differenza non sarebbe così marcata.C’è poi un’altra ragione che induce a vederlo come un giocatore ideale per Sarri ed è legata aiNella scorsa stagione ne ha fatto uno anche alla Juve (sei in tutto, fra Eredivisie e Champions): se è vero che Sarri è un maestro per la varietà di schemi sui calci piazzati, con de Ligt si divertirebbe. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com