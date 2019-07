Per Matthijs de Ligt alla Juventus è solo questione di ore. Affare definito nei dettagli sia con il giocatore, contratto da 12 milioni di euro a stagione bonus compresi, sia con l'Ajax per un'operazione da 70 milioni più bonus (più le commissioni all'agente Mino Raiola). Giocatore atteso a Torino per le visite mediche e la firma, un'ulteriore conferma del buon esito dell'operazione arriva anche dal direttore sportivo dei Lancieri Marc Overmars, che dal ritiro a Bramberg am Wildskogel spiega al portale olandese ad.nl: "L'affare è in chiusura. E' questione di garanzie bancarie, sulle quali l'Ajax è molto severo. Spero si velocizzi tutto, ma lo risolveranno. Sono italiani".