Matthijs De Ligt, difensore della Juve, ha parlato ai microfoni del De Telegraaf al termine della partita vinta in rimonta dai bianconeri per 2-1 contro la Lokomotiv Mosca: "​Penso di aver giocato bene: solido e stabile, non ho fatto troppi errori".



SULLA COSTRUZIONE DEL GIOCO - "Ho dovuto semplicemente fare il mio lavoro e questo è essenzialmente difendere. La Lokomotiv non ha quasi mai tirato in porta ieri".



CRITICHE PER LA TROPPA PALESTRA? - "All'Ajax facevo più palestra che alla Juventus, quindi questo è solo un falso mito. In generale sono poco informato comunque sulle critiche, non leggo più di tanto a dire il vero".