La buona notizia è che Matthjis de Ligt ormai non lascia più alcun dubbio: la giovane età è solo un punto di forza, il difensore dell'Ajax è già pronto per grandi palcoscenici a dispetto dei 20 anni ancora da compiere. La cattiva notizia è che continuando a giocare su questi livelli, il costo del suo cartellino è destinato a crescere. Lo sa bene la Juve, che ha capito di dover accelerare per strappare il centrale olandese alla concorrenza. Lo sa da tempo in realtà, ma strada facendo la corsa si è fatta sempre più agguerrita e ogni settimana che passa il prezzo è destinato a salire. La notte di Madrid intanto ha imposto De Ligt come un top player fatto e finito, fascia di capitano al braccio e un piglio da leader nell'Ajax dei miracoli. Una giocata in particolare è quella che ha impressionato gli osservatori presenti al Bernabeu, magari passata inosservata: cross basso per Karim Benzema al quale sarebbe bastato toccare la palla per segnare, De Ligt gli impedisce di impattare il pallone di puro fisico e tempismo senza commettere fallo.



LA SITUAZIONE – Intanto la situazione è fluida. I contatti con Mino Raiola sono continui, non solo per de Ligt. L'idea di indossare la casacca bianconera non dispiace per nulla al giocatore, che già la passata stagione aveva visitato anche le nuove strutture della Continassa a Torino. Ora però lo vogliono tutti, non soltanto Juve e Barcellona. Ora il rischio è che l'Ajax possa scatenare un'asta cedendo all'offerta più alta, una situazione che il club bianconero da sempre scongiura. Anche in questo caso non parteciperà ad alcun gioco al rialzo, ma il tempo pur essendo soltanto a marzo sembra già stringere. E allora la Juve prova a stringere. Tanto dubbi su De Ligt ormai non ce ne sono più.