Vincenzo De Luca, presidente della regione Campania, ha parlato al Corriere del Mezzogiorno del possibile rinnovamento dello stadio di Salerno: "Stiamo valutando l'ipotesi, così come fatto per il San Paolo che aveva problemi a rispettare i parametri della Champions, di una ristrutturazione completa anche per l'Arechi. Pensiamo a un investimento analogo al Maradona: copertura, ristrutturazione generale e così via".