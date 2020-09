Continuano le voci di mercato su Rodrigo De Paul, accostato anche alla Juventus nelle scorse settimane. Come riporta La Gazzetta dello Sport, c’è chi dà per sicuro l’approdo del talento argentino al Leeds entro lunedì. Ma finora niente di concreto è arrivato: dall’Udinese fanno sapere che non ci sono accordi e non si esclude che possa restare.