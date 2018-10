Cinque gol e tre assist in dieci partite. Risultato:. La pepita scuola Racing di Avellaneda sta facendo vedere numeri importanti con la sua Udinese, radar accesi sul talento classe '94 che ai tempi del Valencia era stato messo nel mirino anche da Fabio Paratici per la Juventus, oggi è un'altra storia e i bianconeri sono freddi.che gli ha trovato la collocazione giusta, a sostegno di Lasagna.- Negli ultimi giorni, l'. L'Udinese parte da una valutazione da circa 30 milioni di euro trattabili, ma tutto dipenderà dal rendimento del giocatore durante i prossimi mesi; non vuole venderlo a gennaio, i nerazzurri si sono mossi per giugno al momento senza ancora formulare offerte maDe Paul è affascinato, sa che l'Inter lo osserva intanto aspetta, incanta e spera. Sullo sfondo però c'è anche il: Giuntoli ne adora le qualità, Ancelotti potrebbe utilizzarlo in diversi ruoli con la sua abitudine alle rivoluzioni tattiche e De Paul rientra perfettamente nei parametri di costo del Napoli, sia sotto l'aspetto cartellino sia per un ingaggio non impegnativo. Insomma, la corsa è aperta. E Rodrigo De Paul si è preso la scena...