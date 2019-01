L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di Rodrigo de Paul e spiega come l'Inter sia molto interessata al calciatore dell'Udinese, nonostante non sia chiarissimo quale sia il movimento degli agenti attorno all'argentino.



“Non è ben chiaro quale sia il movimento degli agenti intorno a Rodrigo De Paul. Ma la certezza è che l’Inter ha deciso di buttarsi dentro la bagarre per l’argentino dell’Udinese, convinti come sono ad Appiano delle qualità tecniche del 24enne e della sua capacità di coprire più ruoli in fase offensiva. L’Inter è in pole position, in una corsa che non esclude partecipanti all’estero. Si ragiona sull’estate, non c’è spazio per cessioni a gennaio, non è quello che vuole l’Udinese. Ma la partita si gioca adesso e l’Inter vuole spendere bene le sue carte: il corteggiamento va avanti da settimane e nessuno si è spaventato di fronte alla valutazione di 25 milioni di euro, per intendersi. Di più: i contatti tra i due club sono costanti, il club nerazzurro si sente in una posizione privilegiata”.