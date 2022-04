Rodrigo De Paul non sta convincendo al 100% l'Atletico Madrid e in vista della prossima estate il club e il giocatore non escludono un addio. Secondo la stampa spagnola un ritorno in Italia sarebbe altamente gradito all'argentino con due piste concrete che si stagliano all'orizzonte. Sebbene in passato sia stato vicinissimo a Inter e Milan le due milanesi oggi sono lontane mentre Juventus e Fiorentina sono alla ricerca di un giocatore con le sue caratteristiche e possibilmente a costi contenuti. Difficile che l'Ateltico apra a uno sconto sul cartellino, ma non è da escludere un addio in prestito per rilanciarsi.